Томатная очередь

Вор в законе из Азербайджана Хаджибаба (Гаджибаба) Талыбханлы был задержан 31 мая в Глубоком переулке сотрудниками Московского уголовного розыска и сыщиками ФСБ по подозрению в убийстве шестилетней давности. Этого члена этнической мафии силовики считают причастным к судьбоносному убийству авторитета, которое стало одной из причин кровавого передела сфер влияния между преступными кланами на постсоветском пространстве. Подробности прошлых и нынешних разборок между ворами в законе — в материале iz.ru.

По версии следствия, Хаджи Бейлаганский (под таким прозвищем он известен в криминальных кругах) застрелил в 2012 году другого вора — Ильгара Алиева (он же Ильгар Данабаш), передает «Интерфакс».

Наручники на уголовнике застегнули в ресторане «Белый дом», где он ужинал. «Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. а ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», — сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР). Хорошевский суд столицы 2 июня арестовал фигуранта расследования на два месяца.

Выстрелы в пробке

crime1 Сотрудники Следственного комитета России на месте убийства Ильгара Алиева Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Преступление было совершено днем 19 апреля 2012 года на Пресненском Валу. 52-летний Алиев вместе со своей 25-летней подругой находился в автомобиле Toyota Land Cruiser и медленно двигался по трассе из-за пробки на светофоре, когда к ним подошел мужчина в черной кепке. Неизвестный как минимум три раза выстрелил в пару через стекло автомобиля. Водитель скончался мгновенно, а внедорожник, потерявший управление, врезался во впереди идущую машину — раненная на тот момент девушка получила еще и травму головы в результате ДТП. Позднее эксперты установили: Алиев скончался от ранения в голову. Его спутнице повезло больше, она хоть и получила пулевые ранения в голову, шею и грудь — все они оказались касательными. В НИИ имени Склифосовского врачи спасли ей жизнь.

За что голову сложил

Официально погибший в результате нападения Алиев был предпринимателем, неофициально — амбициозным вором в законе по прозвищу Ильгар Данабаш. На него был оформлен ресторан «Старая кибитка» на Поварской улице в центре столицы (ресторан позже переименовали в «Старый фаэтон»), где постоянно вел прием патриарх отечественного уголовного мира Дед Хасан (Аслан Усоян).

«Убитый отвечал у Деда Хасана за связи с диаспорой, контролировал эту часть «бизнеса» Усояна, не говоря уже о том, что заведовал его московской штаб-квартирой. Разборки чисто внутриэтнические», — пояснила iz.ru главный редактор российского портала о преступном мире «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Вероятной причиной расправы над Данабашем могла послужить его чрезмерная активность в вопросах распределения власти в криминальной иерархии.

crime2 Сотрудники правоохранительных органов у ресторана на Поварской улице, где было совершено покушение на криминального авторитета Аслана Усояна Фото: ТАСС/Сергей Карпов

«Через Хасана, игнорируя других воров, убитый пытался влиять на азербайджанский воровской мир. В 2008 году Дедом Хасаном был коронован его племянник Юсиф Алиев (Юська Шамхорский), а в 2012 году еще один выдвиженец убитого, его полный тезка Ильгар Алиев. Сразу после этой коронации приговор привели в исполнение», — считает Гефтер.

По мнению журналистки, за убийством Данабаша мог стоять еще один «авторитетный предприниматель» Ровшан Ленкоранский (по паспорту Джаниев), чаша терпения которого переполнилась после того, как Алиев продолжил выдвигать на важные позиции своих людей.

Напомним, не прошло и года после расправы над Данабашем, как в январе 2013-го выстрелом из снайперской винтовки был убит его покровитель Аслан Усоян. Тем не менее источники iz.ru, знакомые с ситуацией, считают, что Хаджи не причастен к ликвидации Деда Хасана.

Преданный делу ронин

Хаджи Талыбханлы — личность на криминальном небосводе довольно известная. Задержанный в Москве уголовник — «крестник» покойного ныне известного азербайджанского криминального авторитета Ровшана Ленкоранского (убит в августе 2016 года в Турции). Хаджи был коронован по его ходатайству в 2012 году на сходке в Дубае. Он отвечал в группировке за «особые» поручения и не раз проверялся правоохранителями разных стран на причастность к убийствам высокопоставленных мафиози.

crime3 Хаджи Талыбханлы Фото: youtube.com

О появлении в столице Бейлаганского стало известно еще в апреле текущего года. По данным силовиков, азербайджанский вор собирал под свои знамена представителей криминалитета и бизнеса для войны с другим авторитетным уголовником из Азербайджана по прозвищу Гули Бакинский (по паспорту Надыр Салифов).

В криминальных кругах Закавказья Бакинского (он же Лоту Гули) считают заказчиком убийства Ровшана Ленкоранского. Напомним, автомобиль Джаниева под управлением его водителя был расстрелян в Стамбуле на бульваре Барбароссы неизвестными. Любопытная деталь — ряд сторонников Ленкоранского в свое время подозревали Хаджи в причастности к убийству своего лидера. В момент убийства Бейлаганский сопровождал шефа на другой машине, но не смог помешать преступникам. Хаджи ставили в укор, что он не получил ни царапины в момент нападения.

Обвинения в отношении Талыбханлы, судя по реакции родни Ровшана, были беспочвенными.

Активную поддержку Хаджи в борьбе с предполагаемыми виновниками убийства, в первую очередь с Салифовым, оказывал двоюродный брат погибшего Джаниева Заур Ахмедов, пишет «Московский комсомолец». Он помог снять Бейлаганскому хорошую квартиру на Красной Пресне и выделил охрану. Не исключено, что силовики своевременным арестом Хаджи предотвратили очередную криминальную войну в столице.

Люди гибнут за укроп

Надыр (Надир) Салифов (он же Гули Бакинский) считался одним из претендентов на главную воровскую корону. В его планы, как писал «Росбалт», входило стать «боссом всех боссов». В прошлом году он освободился из колонии в Азербайджане, где отбывал длительный срок за ряд преступлений (он был признан виновным еще в нескольких злодеяниях, совершенных в заключении). Из колонии ему удавалось успешно управлять криминальными делами. Позиции этого законника сильны на Урале, Юге и в некоторых регионах Центральной России. Забавно, но в прошлом году рецидивисту удалось освободиться досрочно. Он уехал «подлечиться» в Турцию, но едва не погиб на отдыхе. Больше десятка представителей криминального мира были задержаны на подступах к вилле Гули. Полиция подозревала гангстеров в попытке убийства Салифова (у подозреваемых изъяли оружие). Однако обвинений не последовало.

crime4 Надыр Салифов (он же Лоту Гули) Фото: youtube.com

Что же составляет львиную долю дохода азербайджанского криминалитета в России? Ответ прозаичен: миллиарды от торговли овощами, фруктами и зеленью. Плодоовощные рынки и овощебазы еще с советских времен попали под контроль этнических группировок — Москва не исключение. Криминалитет из Закавказья не только получает процент за крышевание торговцев, но также контролирует скупку урожая у производителей путем незаконного установления монополии. Они же решают, кого пускать на этот рынок, а кого — нет.

«Перекупщики, связанные с этническим преступным сообществом, десятилетиями колесят по Центральной России и югу страны, покупая урожай за бесценок. По их вине фермеры и колхозы не могут реализовать свою продукцию по честной цене. То же касается и цветочного бизнеса. Они не пускают новых игроков на рынки различными теневыми приемами, а закупочную цену устанавливают низкую, путем сговора. Классикой стала расплата с сельхозпроизводителями фальшивыми деньгами и другие способы обмануть непуганых аграриев из глубинки. Этническая преступность в этой сфере всегда оставалась одной из ключевых проблем для сельского хозяйства, которую никто не замечал», — рассказал iz.ru источник в правоохранительных органах.

Кстати, одно из принципиальных противостояний между покойным Ровшаном и Лоту Гули началось из-за овощебазы №4 в Екатеринбурге. Тогда, после смерти Ленкоранского, контроль барышей с торговой точки перешел к Салифову.