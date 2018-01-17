Обыкновенная жестокость

Вероломное преступление произошло на Урале — вооруженные ножами бандиты напали на оренбургского бизнесмена в тот момент, когда он вез в школу своего семилетнего сына. Убийцы не пощадили ни предпринимателя, ни мальчика. К розыску подозреваемых, скрывшихся с места происшествия на черной «Ладе Приоре», подключилась вся полиция региона. Версии и подробности жестокого преступления — в материале iz.ru.

Дымящийся автомобиль Toyota Land Cruizer 200 заметили жители дома на Карагандинской улице около 8 часов утра по местному времени. Прибывшие по вызову спасатели пламя ликвидировали, а во время осмотра обнаружили в салоне труп мужчины и едва живого мальчика. Подоспевшие медики пытались спасти раненого школьника, но он скончался в карете скорой помощи.

Во время разбирательства выяснилось, что погибшие отец и сын. На телах взрослого и ребенка следователи нашли многочисленные ножевые ранения. Тела жертв были связаны. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Орен_1 Фото с места происшествия Фото: oren.sledcom.ru

По данным регионального издания «Урал56.Ру», мужчина — местный предприниматель Денис Чернов. По предварительной версии, убийцы напали на родственников ранним утром, когда отец собирался отвезти ребенка в школу. Преступники (вероятно, их было несколько) связали пострадавших, после чего с мальчиком и его отцом расправились. Не исключено, что жертв пытали перед смертью. Следователи рассматривают несколько версий о мотивах жестокого преступления — от личной неприязни до коммерческой деятельности предпринимателя. Как считают следователи, чтобы скрыть следы преступления, преступники подожгли автомобиль.

Тем временем следователям удалось выяснить, как действовали преступники. Вероятно, убийцы следили за Черновым на автомобиле «Лада Приора» — эту машину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как сообщает РЕН ТВ, неизвестные набросились на Чернова-старшего, когда тот остановился, чтобы выбросить мусор.

На теле Дениса эксперты насчитали около 20 ножевых ранений, на теле его сына — около 15. По одной версии, нападавших было двое, по другим данным — трое.

У Чернова остались жена и двухлетняя дочь. С супругой Натальей Денис познакомился в селе Уранбаш под Оренбургом несколько лет назад.

Разбогател на микрозаймах и судебных тяжбах

Как удалось выяснить iz.ru, на Чернова в разное время было зарегистрировано несколько фирм по оказанию консалтинговых услуг в области коммерческой и управленческой деятельности. Также он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. По образованию Чернов был юристом. Также он являлся членом Ассоциации российских магистров оценки. В основном бизнесмен занимался оценкой автомобилей, в том числе машин, попавших в ДТП. Главным его детищем было «Автоэкспертное бюро», расположенное на Авторемонтной улице в Оренбурге.

Он являлся экспертом-техником, включенным в государственный реестр. То есть имел полномочия выступать в качестве независимого оценщика урона автомобилю в судебных инстанциях. Он проводил автотехнические, автотовароведческие, трасологические и дактилоскопические экспертизы.

Оренбург_2 Фото с места происшествия Фото: РЕН ТВ

Исходя из решений суда, копии которых хранятся на портале sudact.ru, экспертизы Чернова нередко были причинами дополнительных выплат пострадавшим в ДТП от страховых компаний и виновников аварий.

«Работал нормально и даже успешно. В любом бизнесе дела не могут идти гладко, без каких-то проблем или претензий. То, что случилось, конечно, чудовищное преступление. Трудно представить, в каком состоянии сейчас находится жена Дениса. <...> На мой взгляд, убийство может быть связано с бизнесом Чернова. Какие-нибудь жулики или автоподставщики, которым он мог перейти дорогу... Но это всего лишь предположение», — высказал «Комсомольской правде» свою версию о мотиве преступления знакомый погибшего, автоэксперт Роман Шорин.

Оренбург_3 Фото с места происшествия Фото: РЕН ТВ

По данным портала Russia Today, до автооценки у Чернова был и другой успешный бизнес — он занимался микрозаймами. Он возглавлял ООО «Монолит Финанс» и «Компаньон Финанс».

«Денис был учредителем этих предприятий. Мы занимались выдачей микрокредитов, но потом были внесены изменения в законодательство. Для работы нужна была лицензия, поэтому мы свернули свою деятельность», — рассказывает изданию Руслан Тетяев, возглавлявший обе фирмы.

Убили из-за машины?

Стоит напомнить, что Оренбургская область — граничащий с Казахстаном регион. В связи с этим одним из актуальных криминальных промыслов в Оренбуржье стал угон автомобилей с целью дальнейшего сбыта транспортных средств за границу. Следователи проверяют версию о разбойном нападении на Чернова, целью которого был его дорогой внедорожник. По данным iz.ru, он приобрел автомобиль Toyota за 4 млн 370 тыс. рублей в декабре позапрошлого года.