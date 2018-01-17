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Тела зарезанных бизнесмена и его семилетнего сына найдены в Оренбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тела предпринимателя и его семилетнего сына со множественными ножевыми ранениями были найдены в среду в Оренбурге, передает «РИА Новости».

Трагедия произошла на улице Карагандинской. Открытый автомобиль Toyota Land Cruiser увидел во дворе своего дома один из жителей города. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Погибшие мужчина и мальчик были связаны.

Сообщается, что утром бизнесмен собирался отвезти ребенка в школу, но сначала он вышел из машины, чтобы выбросить мусор, сообщает Утро.Ру. Неизвестные, сразу же набросившиеся на мужчину, несколько раз ударили его ножом.

Заметив, что в салоне автомобиля находится мальчик, преступники зарезали и его. Они нанесли жертвам по 20 ударов ножом, передает РЕН ТВ. После этого они перегнали машину в другое место и пытались поджечь ее, однако это им не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция устанавливает подробности произошедшего. Ведется розыск преступников.

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