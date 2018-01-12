Экипаж аварийно севшего под Оренбургом Ан-2 не пострадал

Люди, находившиеся на борту самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Оренбургской области, не пострадали. Экипаж самолета не пострадал, все отправлены в город Башкирии Октябрьский, об этом сообщает ТАСС.

Сообщалось, что самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Оренбургской области, инцидент произошел в Северном районе.

«Самолет не разрушился», — сообщила «Газета.ру». Обстоятельства посадки выясняет оперативная группа спасателей из 11 человек.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелет из Дублина в испанский город Аликанте, совершил вынужденную посадку в испанском Сантандере из-за двух агрессивных пассажиров.