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Самолет Utair совершил аварийную посадку во Внуково

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Самолет авиакомпании Utair благополучно приземлился в аэропорту Внуково из-за проблем с топливным баком.

На борту Boeing 737, который направлялся из Москвы в Махачкалу, находилось порядка 100 пассажиров и члены экипажа.

«Командир самолета Boeing 737 авиакомпании Utair после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — приводит слова источника в экстренных службах «Интерфакс».

В результате инцидента никто не пострадал. 
 

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