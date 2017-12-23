Самолет Utair совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет авиакомпании Utair благополучно приземлился в аэропорту Внуково из-за проблем с топливным баком.

На борту Boeing 737, который направлялся из Москвы в Махачкалу, находилось порядка 100 пассажиров и члены экипажа.

«Командир самолета Boeing 737 авиакомпании Utair после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — приводит слова источника в экстренных службах «Интерфакс».

В результате инцидента никто не пострадал.

