Прямой эфир

Самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров на борту

0
Фото: Global Look Press/CTK Photo/Rostislav Kalousek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелет из Дублина в испанский город Аликанте, совершил вынужденную посадку в испанском Сантадере из-за двух агрессивных пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание El Pais.


Лайнер совершил посадку в 16:00 (18:00 мск). Нарушителей вывели из самолета сотрудники Гражданской гвардии. Другие пассажиры приветствовали действия правоохранителей аплодисментами.

После инцидента самолет вылетел в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из  грузинского города Кутаиси в Салоники (Греция), совершил экстренную посадку в аэропорту Софии из-за удара молнии. Продолжить дальнейший путь лайнер не смог, пассажиров доставили в места назначения на автобусах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет без шасси совершил жесткую посадку в аэропорту США
Самолет SkyWest совершил посадку из-за разгерметизации салона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017