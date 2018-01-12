Самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяных пассажиров на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелет из Дублина в испанский город Аликанте, совершил вынужденную посадку в испанском Сантадере из-за двух агрессивных пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание El Pais.



Лайнер совершил посадку в 16:00 (18:00 мск). Нарушителей вывели из самолета сотрудники Гражданской гвардии. Другие пассажиры приветствовали действия правоохранителей аплодисментами.

После инцидента самолет вылетел в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из грузинского города Кутаиси в Салоники (Греция), совершил экстренную посадку в аэропорту Софии из-за удара молнии. Продолжить дальнейший путь лайнер не смог, пассажиров доставили в места назначения на автобусах.