Самолет SkyWest совершил посадку из-за разгерметизации салона

Самолет американской авиакомпании SkyWest совершил вынужденную посадку в аэропорту Милуоки (штат Висконсин) после разгерметизации салона. Об этом сообщает AP.

По информации журналистов, на борту лайнера находились 38 пассажиров и три члена экипажа. Самолет вылетел из Седар-Сити и направлялся в Детройт.

Также сообщается, что после посадки один из пассажиров был доставлен в больницу. Остальные направились в пункт назначения на резервном самолете.

Федеральное авиационное управление США расследует инцидент.

Как писал портал iz.ru ранее 29 декабря, в аэропорту Киева задержали рейс, следующий в Анкару, из-за того что у одного из пассажиров было семь кошек, при этом правила авиакомпании позволяют перевозить лишь шесть животных.