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Группу бандитов заблокировали в частном доме в Ставрополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Группа бандитов заблокирована в частном доме в Ставрополе. Боевикам предложено сложить оружие и сдаться властям, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в части Ставрополя в целях предотвращения теракта был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Очевидец происходящего рассказал, что в районе событий перекрыли дорогу и эвакуируют жителей.

По его словам, людей направляют в расположенную неподалеку школу. На месте работают полиция, пожарные и скорая.

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