Группу бандитов заблокировали в частном доме в Ставрополе

Группа бандитов заблокирована в частном доме в Ставрополе. Боевикам предложено сложить оружие и сдаться властям, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в части Ставрополя в целях предотвращения теракта был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Очевидец происходящего рассказал, что в районе событий перекрыли дорогу и эвакуируют жителей.

По его словам, людей направляют в расположенную неподалеку школу. На месте работают полиция, пожарные и скорая.