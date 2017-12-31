Три человека погибли при перестрелке в краснодарском кафе

Три человека погибли в результате перестрелки в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

По данным правоохранителей перестрелка произошла в станице Ладожской в ночь на 31 декабря.

«На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в Москве. Вечером 30 декабря 26-летний молодой человек пришел в ресторан в центре города и открыл огонь из травматического пистолета по своей бывшей возлюбленной и ее спутнику. Пострадавшие получили тяжелые травмы и были доставлены в НИИ имени Склифосовского.