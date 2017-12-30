СМИ сообщили о стрельбе в центре Москвы

Полиция Москвы проверяет информацию о стрельбе в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Вечером в субботу поступило сообщение о стрельбе в Центральном административном округе столицы», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУВД по Москве, ранения получили двое граждан. Инцидент стал результатом конфликта.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Полиция ведет его розыск.

30 декабря портал iz.ru сообщил о стрельбе в торговом центре в английском Манчестере. По последним данным, пострадал один человек.