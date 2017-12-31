Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы

Личность мужчины, открывшего стрельбу на Никольской улице в центре Москвы, установлена. Согласно данным телеканала РЕН ТВ, им может быть 26-летний Алексей С.

31 декабря в ресторане Wine & Crab мужчина открыл огонь по своей бывшей возлюбленной и ее спутнику. Было совершено не менее шести выстрелов.

Пострадавшие получили серьезные ранения и были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии. У одного из пострадавших ранение в голову.

По некоторым данным, огонь велся из травматического оружия. Преступник с места происшествия скрылся.

По словам очевидцев, злоумышленник через 20 мин. после преступления вернулся в ресторан, однако там уже находились сотрудники полиции, и мужчина снова сбежал.