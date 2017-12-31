Стала известна причина стрельбы в центре Москвы

Причиной стрельбы на Никольской улице в центре Москвы стал конфликт между нетрезвыми посетителями бара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошла в результате конфликта между посетителями в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полиция проверяет информацию о стрельбе в Москве по адресу: Никольская улица, дом 15, строение 1. В результате инцидента пострадали два человека. Стрелявший скрылся с места происшествия, ведется его розыск.