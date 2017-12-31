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Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Двое раненных при стрельбе на Никольской улице в Москве находятся в тяжелом состоянии. У одного из них ранение в голову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

30 декабря неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям бара неподалеку от Красной площади и ранил девушку и молодого человека. Пострадавшие госпитализированы в НИИ имени Склифосовского.

«Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, одного из них ранили в голову», — сказал собеседник агентства. Очевидцы говорят, что тяжело ранена девушка.

Отмечается, что подозреваемый с места происшествия скрылся.

«На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого», — добавили в МВД.

Отмечается, что стрельба началась в результате словесного конфликта, предположительно, между нетрезвыми посетителями бара.

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