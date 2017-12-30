Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

Два человека получили ранения в ходе стрельбы на Никольской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Оба пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел на улице Никольской, 15, стр. 1 около ресторана Wine & Crab.

«Сегодня в 22:32 на службу 02 поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: Никольская улица, д. 15, стр. 1. По предварительным данным, неизвестный причинил огнестрельные ранения из неустановленного оружия двум гражданам», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что подозреваемый с места происшествия скрылся.

«На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого», — добавили в МВД.

Отмечается, что стрельба началась в результате словесного конфликта.

Ранее сообщалось о ранении трех человек, однако информация не подтвердилась.

30 декабря портал iz.ru сообщил о стрельбе в торговом центре в английском Манчестере.