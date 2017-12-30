Двое подростков получили ранения при стрельбе в лондонском ресторане

Двое подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане быстрого питания на востоке Лондона. Об этом в субботу, 30 декабря, передает пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным полиции, подростки получили ранения в спину и ногу. Оба пострадавших были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

Сообщается, что стрельба произошла вечером 29 декабря в закусочной в районе Ньюэм. По горячим следам человека, открывшего стрельбу, полиции задержать не удалось, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о гибели четырех человек в американском Хьюстоне в результате стрельбы. Мужчина открыл огонь около автосервиса и убил трех человек, после чего застрелился сам.