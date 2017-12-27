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Полиция расследует сообщения о стрельбе в центре Вашингтона

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Фото: Global Look Prees/Dimitrios Manis
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Полиция Вашингтона расследует инцидент со стрельбой в центре города, который произошел рано утром в среду, 27 декабря. Об этом сообщает NBC.

Стрельба произошла недалеко от станции метро Геллери-Плейс. Примыкающие к ней дороги были перекрыты правоохранителями. Информации о пострадавших пока нет. 

В результате перестрелки, произошедшей в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) 21 декабря, тяжелые ранения получил российский гражданин.

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