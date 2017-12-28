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Житель Химок устроил стрельбу из-за спиленного дерева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель подмосковных Химок начал стрелять из ружья в воздух после того, как на его дом упало спиленное рабочими дерево. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на правоохранителей. 

Инцидент произошел во 2-м Чапаевском переулке. 

Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

27 декабря на московской фабрике «Меньшевик» произошла стрельба. Ее бывший владелец открыл огонь по людям и забаррикадировался в здании. В результате погиб охранник. Директора удалось задержать, скоро ему предъявят обвинение.

В распоряжение портала iz.ru попала полицейская сводка, с помощью которой можно восстановить хронологию событий на «Меньшевике».

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