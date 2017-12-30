Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в Хьюстоне
Как минимум четыре человека погибли в Хьюстоне (штат Техас) в результате стрельбы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
#BREAKING: At least 4 people shot dead in Houston area -- media pic.twitter.com/qSqV9dNUrs— China Xinhua News (@XHNews) 29 декабря 2017 г.
По предварительным данным, мужчина открыл огонь и убил трех человек. После этого он застрелился.
Инцидент произошел около автосервиса.
28 декабря портал iz.ru сообщил, что житель Хьюстона устроил стрельбу из-за спиленного дерева.