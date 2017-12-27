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При стрельбе у школы на юге Турции пострадали шесть человек

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mert Macit
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В турецком городе Газиантеп неизвестный открыл стрельбу в одной из местных школ. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Нападавший открыл огонь из помпового ружья по группе школьников, которые играли в футбол на площадке около школы. В результате атаки были ранены шесть человек, среди них пятеро детей. Все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.  

По предварительным данным, атаку совершил 56-летний мужчина. Как сообщил источник в местной администрации, подозреваемый находится в розыске за шесть совершенных ранее преступлений. Сотрудники полиции проводят операцию по его задержанию. 

Ранее 27 декабря неизвестный открыл стрельбу в центре Вашингтона. Инцидент произошел около станции метро Геллери-Плейс. Информация о пострадавших не поступала.

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