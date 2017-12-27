Силовиков раскритиковали за штурм «пустой» фабрики «Меньшевик»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Владимир Елисеев в интервью порталу iz.ru раскритиковал действия сотрудников Росгвардии и полицейских за подготовку к штурму фабрики «Меньшевик».

Ранее стало известно, что директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу на предприятии. После сообщалось, что он бросил оружие, из которого стрелял, и скрылся. После полудня полиция и Росгвардия начали зачистку территории завода. По информации правоохранителей, Аверьянов покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске.

«Всё равно информация должна была быть какая-то, где он находится. То, что несколько часов правоохранительные органы готовились к штурму, не имея информации, — ну я не знаю как они готовились. Обычно готовят операцию по штурму, имея какую-то информацию о том, что человек находится здесь, в таком-то помещении. Исходя из этого, идет расчет всего. Думаю, что просто не было человека, который бы координировал все эти действия. Из одного места информация, из второго места информация. В таком случае создается штаб, где аккумулируются все сведения и принимается решение. Как можно принимать решение, когда человека нет даже на территории. С моей точки зрения это неправильно и непрофессионально», — сказал Елисеев.

Ветеран «Альфы» для оценки работы правоохранителей на фабрике «Меньшевик» привел пример из личного опыта.

«В мае 1989 года, когда нам поступила информация из Энгельса, это Саратовская область, о захвате заложников. Вот мы прилетели туда в 12 часов ночи, и в 3 часа уже провели операцию по освобождению заложников. Оценили обстановку, произвели расчет сил и средств, произвели штурм квартиры на пятом этаже шестиэтажного дома. То есть, если есть объект, есть возможности принятия решения и исполнение этого решения. Как здесь делали, ну, я не знаю», — сказал Елисеев.

Начальник пресс-службы центрального округа войск Росгвардии Илья Кренжель заявил РЕН ТВ, что сотрудники ведомства действовали профессионально: "Велся поиск вооруженного человека в непростых условиях промышленной зоны, такие операции проводятся с максимальной минимизацией риска для личного состава, без каких либо лимитов времени, это не спринтерский забег, это жизни людей". Также Кренжель отметил, что Росгвардия работала в тесном взаимодействии с полицией.

Напомним, конфликт со стрельбой в здании фабрики на улице Илoвайской произошел на почве имущественных споров. В результате, по предварительным данным, погиб один человек.