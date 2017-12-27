Прямой эфир
Сюжет:

Правоохранители не обнаружили стрелка на территории фабрики «Меньшевик»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители не обнаружили стрелка на территории фабрики «Меньшевик», сообщили в ГУ МВД России по Москве. 

«В настоящее время зона поиска мужчины расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются», — говорится в релизе. 

Ранее СМИ сообщали, что в момент стрельбы на фабрике в Москве в здании находился судебный пристав с документом о взыскании долга. По данным правоохранителей, конфликт произошел между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.

Стрельба в здании фабрики на Иловайской улице в Москве произошла утром 27 декабря. По последним данным, погиб один человек, двое пострадали. Полиция пока официально не подтвердила данную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переговоров с устроившим стрельбу директором фабрики «Меньшевик» не было
Переговоров с устроившим стрельбу директором фабрики «Меньшевик» не было

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017