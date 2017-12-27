Правоохранители не обнаружили стрелка на территории фабрики «Меньшевик», сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«В настоящее время зона поиска мужчины расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются», — говорится в релизе.

Ранее СМИ сообщали, что в момент стрельбы на фабрике в Москве в здании находился судебный пристав с документом о взыскании долга. По данным правоохранителей, конфликт произошел между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.

Стрельба в здании фабрики на Иловайской улице в Москве произошла утром 27 декабря. По последним данным, погиб один человек, двое пострадали. Полиция пока официально не подтвердила данную информацию.