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Переговоров с устроившим стрельбу директором фабрики «Меньшевик» не было

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Переговоров с экс-владельцем столичной фабрики «Меньшевик», который утром 27 декабря устроил стрельбу, пока не было.

Об этом сообщил представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«Не было пока переговоров», — цитирует полицейского ТАСС.

Ранее сообщалось, что силовики начали штурм фабрики.

Конфликт в здании фабрики на улице Иловайской улице произошел начался на почве имущественных споров. В результате стрельбы, по предварительным данным, погиб один человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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