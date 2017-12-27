Устроивший стрельбу на фабрике в Москве был судим за аналогичное преступление

Бывший владелец и нынешний гендиректор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу, не имел права владеть оружием, так как ранее уже был судим за стрельбу по людям из травматического оружия.

Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2006 году на территории ОАО «Спортзнак» из хулиганских побуждений он открыл огонь из «Осы». В результате инцидента один человек пострадал, было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция начала штурм здания, где скрывается злоумышленник.