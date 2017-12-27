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СМИ сообщили о штурме фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Силовики начали штурм здания фабрики «Меньшевик» в Москве, где ранее произошла стрельба. Полиция вошла в здание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как заявили в МВД, спецподразделения вошли в здание и ведут поиск преступника.

По предварительной информации, стрельбу устроил бывший совладелец и генеральный директор предприятия Илья Аверьянов. Злоумышленник убил одного человека из карабина «Сайга», еще двое получили ранения.  

Ранее портал iz.ru писал, что преступник может удерживать в здании до пяти человек. При этом в полиции информацию о заложниках не подтвердили. 

Как сообщила представитель ГСУ СКР по столице Юлия Иванова, стрельба началась из-за конфликта бывшего собственника с нынешним руководством предприятия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По информации журналистов, в момент конфликта на фабрике в Москве находился федеральный судебный пристав с исполнительным листом, выданным арбитражным судом по заявлению ООО «Денэм холл» о взыскании долга в размере более 3 млн рублей.

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