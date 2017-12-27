СМИ сообщают о пяти заложниках на фабрике в Москве

На фабрике «Меньшевик» в Москве удерживают до пяти заложников, переговорщик уже заходил в помещение. Об этом 27 декабря сообщает РЕН ТВ.

Эта информация сейчас проверяется, уточняет телеканал.

Журналистам уже удалось связаться со злоумышленником. По предварительным данным, это Илья Аверьянов, директор предприятия.

В ГУ МВД по Москве ранее опровергли информацию о заложниках.

В здании фабрики на улице Иловайской произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. В результате стрельбы, по предварительным данным, погиб один человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.