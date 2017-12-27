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СМИ сообщают о пяти заложниках на фабрике в Москве

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Фото: Global Look Prees/vk.com/mash
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На фабрике «Меньшевик» в Москве удерживают до пяти заложников, переговорщик уже заходил в помещение. Об этом 27 декабря сообщает РЕН ТВ

Эта информация сейчас проверяется, уточняет телеканал. 

Журналистам уже удалось связаться со злоумышленником. По предварительным данным, это Илья Аверьянов, директор предприятия.

В ГУ МВД по Москве ранее опровергли информацию о заложниках.

В здании фабрики на улице Иловайской произошел конфликт между хозяйствующими субъектами. В результате стрельбы, по предварительным данным, погиб один человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело

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