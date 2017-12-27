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Устроивший стрельбу на фабрике в Москве рассказал о причинах инцидента

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Фото: IZ.RU
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Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве рассказал о причинах инцидента. Журналистам удалось связаться с преступником. Предположительно, это Илья Аверьянов, директор предприятия.

«Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался ... У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил мужчина порталу BFM.RU.

По словам мужчины, когда утром 27 декабря он пришел на работу, неизвестные попытались взять здание штурмом. 

«У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось о том, что в здании фабрики на улице Иловайской произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, после чего один из мужчин открыл огонь. В результате стрельбы, по предварительным данным, погиб охранник. По факту инцидента возбуждено уголовное дело

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