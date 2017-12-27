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Сотрудники фабрики «Меньшевик» жаловались на руководство

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Сотрудники фабрики «Меньшевик» оставили огромное количество негативных отзывов о своем опыте работы на предприятии. К примеру, на сайте Retwork и портале «Правда сотрудников» сотни комментариев, в которых описан вспыльчивый характер директора Ильи Аверянова. 

Напомним, утром 27 декабря бывший совладелец и гендиректор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов устроил стрельбу на предприятии. Он застрелил из ружья охранника фабрики, а также ранил минимум троих человек. После этого он забаррикадировался в здании. По факту стрельбы Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело. 

«Я надеюсь, что их когда-нибудь закроют. Не рассчитываю на разум Аверьянова, так как мозгов у него нет... он тиран и руководитель из него так себе... как там люди работают вообще???» — написал бывший сотрудник под ником Ненавижу Меньшевик. 

«Впечатлений масса. Неадекват полный. Хам. К тому же считает себя великим «гуру» и пытается опустить вас как непрофессионала на собеседовании. Неряшливый, неграмотный, ничего не смыслящий в работе, с нервами у него не все ок», — подчеркнул пользователь Аноним.

В сети также очень много информации, о том, что Аверьянов регулярно задерживал выплату зарплаты.

«Директор Аверьянов И.И. не выплачивает по два месяца зарплату, сотрудников за людей не считает, набрал нелегалов и чувствует себя этаким царьком! И вообще мерзопакостная личность!!!» — отмечает еще один недовольный.

«Бежал оттуда спустя неделю. Трудовую забирал с боем, пришлось припугнуть судом, но расчет так и не получил. Осторожнее друзья при выборе работы», — оставил отзыв экс-сотрудник Владимир. 

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