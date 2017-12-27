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В результате стрельбы на фабрике в Москве погиб охранник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Охранник погиб в результате стрельбы на фабрике на улице Иловайской в Москве. Об этом сообщил близкий к ситуации источник.

«Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения», — заявил он агентству «Интерфакс».

По информации портала iz.ru, злоумышленник, вооруженный ружьем, забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников полиции и скорой помощи.

Ранее в МВД подтвердили гибель одного человека в результате инцидента. По информации ведомства, конфликт произошел между хозяйствующими субъектами, после чего один из мужчин открыл огонь. 

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