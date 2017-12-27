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СМИ сообщили о ранении двух человек при стрельбе на фабрике в Москве

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Фото: IZ.RU
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По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на фабрике на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил осведомленный источник агентства «Интерфакс». 

Ранее МВД подтвердило стрельбу и сообщило о гибели одного человека. 

По информации ведомства, в здании фабрики на улице Иловайской произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, после чего один из мужчин открыл огонь. Полиция принимает меры для задержания стрелявшего.

Дальнейшая информация уточняется. 

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