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Полиции не удается установить связь с открывшим стрельбу на фабрике в Москве

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Фото: IZ.RU
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Полиции пока не удается установить связь с устроившим стрельбу бывшим собственником фабрики «Меньшевик». Мужчина также не предъявил никаких требований.

Портал iz.ru писал о том, что в результате стрельбы на фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве погиб один человек и еще трое пострадали. Территория сейчас оцеплена, внутри здания могут находиться заложники.

Конфликт начался с имущественного спора между двумя мужчинами из-за установления хозяйствующих субъектов. Сообщалось о том, что у бывшего директора фабрики было много долгов.

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