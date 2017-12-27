Экс-сотрудник фабрики охарактеризовал устроившего стрельбу директора

Бывший сотрудник московской фабрики «Меньшевик», где утром 27 декабря произошла стрельба, рассказал о директоре предприятия Илье Аверьянове.

По его словам, руководитель фабрики был агрессивным, а также задерживал зарплаты. «Он настроен агрессивно был, кроме себя, никого не признавал, задерживал зарплаты. Давал просто по 2 тыс., остальное не выплачивалось. Я проработал три года. С утра он, когда приходил, если что-то не получилось, он не сдерживался в выражениях, мог обругать трехэтажным по полной программе», — приводит рассказ мужчины РЕН ТВ.

Утром 27 декабря стало известно, что бывший совладелец фабрики, ныне — гендиректор, устроил стрельбу из карабина «Сайга» на территории предприятия. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.

По факту стрельбы на фабрике «Меньшевик» возбуждено уголовное дело.