Судебный пристав находился на фабрике в Москве в момент стрельбы

В момент стрельбы на фабрике в Москве в здании находился судебный пристав с документом о взыскании долга, сообщает РЕН ТВ.Телеканал также сообщал, что бывший совладелец и гендиректор фабрики «Меньшевик», открывший стрельбу, имел большое количество долгов.

При этом в ФССП России «РИА Новости» сообщили, что судебные приставы не проводили исполнительных действий на фабрике.

«Исполнительных действий там не проводилось», — сказали в ФССП.

Полицейские ранее сообщили, что конфликт на Иловайской улице произошел между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.

Бизнесмен расстрелял одного человека, ранения получили еще двое. После этого он забаррикадировался в здании.