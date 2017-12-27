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Из здания фабрики «Меньшевик» спасены два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Два человека спасены из здания фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где в среду, 27 декабря, произошла стрельба.

Портал iz.ru писал о том, что силовики начали штурм фабрики. Ранее сообщалось о том, что бывший директор предприятия удерживает в здании до пяти заложников.

Конфликт между хозяйствующими субъектами в здании фабрики на улице Иловайской улице произошел начался на почве имущественных споров. В результате стрельбы, по предварительным данным, погиб один человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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