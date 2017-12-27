Экс-владелец фабрики «Меньшевик» оставил карабин в шиномонтаже

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен мужчина, открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик».

Судя по кадрам, бывший владелец фабрики прятал оружие под куртку. Он поздоровался с другим мужчиной и отправился в шиномонтаж, где и оставил огнестрельное оружие.

Портал iz.ru писал о том, что для поимки директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова в Москве объявлены планы «Перехват» и «Сирена». Сообщалось, что он был одет в светлый костюм и черную куртку. По предварительным данным, преступник мог использовать автомобиль Audi А6 темного цвета.

По факту стрельбы на фабрике, в которой погиб один человек, возбуждены два уголовных дела. Силовики, прорвавшиеся в здание, Аверьянова не обнаружили. Сообщается, что он мог покинуть территорию до того, как было выставлено оцепление.