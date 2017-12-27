Полиция изъяла оружие бывшего владельца фабрики «Меньшевик»

Полиция изъяла оружие бывшего владельца московской фабрики «Меньшевик». Об этом заявил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

«Ориентировочно он ушел с территории в 9:53. Оружие изъято полицией», — заявил он.

Инцидент со стрельбой на фабрике произошел в среду, 27 декабря. Предположительно бывший владелец и директор предприятия Илья Аверьянов застрелил одного человека. По информации правоохранителей, он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске.