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Полиция изъяла оружие бывшего владельца фабрики «Меньшевик»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Полиция изъяла оружие бывшего владельца московской фабрики «Меньшевик». Об этом заявил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

«Ориентировочно он ушел с территории в 9:53. Оружие изъято полицией», — заявил он.

Стрельба на фабрике в Москве
Утром в среду, 27 декабря, стало известно о стрельбе, произошедшей в здании столичной фабрики «Меньшевик»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
Кроме того, по данным СМИ, пять человек удерживаются в заложниках в здании фабрики
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Стрельба на фабрике в Москве
В ГУВД Москвы ранее информацию о захвате заложников опровергли, но подтвердили факт стрельбы
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Стрельба на фабрике в Москве
В результате, по предварительным данным, погиб охранник предприятия
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Стрельба на фабрике в Москве
Сотрудники полиции на месте происшествия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
По данным журналистов, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает туда сотрудников правоохранительных органов и медиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
По неподтвержденной информации, заложников удерживает директор предприятия Илья Аверьянов
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Стрельба на фабрике в Москве
Известно, что стрельба началась после спора, возникшего между хозяйствующими субъектами
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Инцидент со стрельбой на фабрике произошел в среду, 27 декабря. Предположительно бывший владелец и директор предприятия Илья Аверьянов застрелил одного человека. По информации правоохранителей, он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске

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