Директора фабрики «Меньшевик» объявили в розыск

Директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов был объявлен в розыск, сообщили порталу iz.ru.

В Москве также объявлен план «Сирена» для поиска стрелка, сотрудникам правоохранительных органов были даны ориентировки с фотографиями. Источник «РИА Новости» сообщил, что полиция разыскивает 49-летнего Илью Аверьянова, одет в светлый костюм и черную куртку.

«Может использовать автомобиль Audi А6 темного цвета, госномер С 425 КС 777», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, начальник пресс-службы столичного Главного управления МВД Юрий Титов сообщил, что бывший владелец фабрики мог покинуть ее до того, как было выставлено оцепление, передает ТАСС.

Ранее сотрудники правоохранительных органов завершили проверку фабрики Меньшевик. Стрелок на ее территории не был обнаружен.