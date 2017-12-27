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Очевидец заявил, что пытался вырвать оружие у стрелявшего на фабрике в Москве

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Фото: IZ.RU
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Очевидец стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве рассказал, что пытался забрать оружие у злоумышленника. 

«Я открывал замки, открываю дверь — человек передергивает затвор оружия огнестрельного. Я прикрыл дверь, отходил, он открыл дверь и первым под патроны попал тот человек, который погиб. Это не коллега мой, это охрана. Он упал, я открыл дверь, схватил его за автомат, пытался вырвать его у него, но у меня не получилось. Потом у него заклинило что-то и я убежал», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Инцидент со стрельбой произошел утром 27 декабря. Предположительно бывший владелец и директор предприятия Илья Аверьянов застрелил одного человека, по некоторым данным, ранил еще двоих. По данным полиции, он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. Оружие было изъято. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске

Стрельба на фабрике в Москве
Утром в среду, 27 декабря, стало известно о стрельбе, произошедшей в здании столичной фабрики «Меньшевик»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
Кроме того, по данным СМИ, пять человек удерживаются в заложниках в здании фабрики
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Стрельба на фабрике в Москве
В ГУВД Москвы ранее информацию о захвате заложников опровергли, но подтвердили факт стрельбы
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Стрельба на фабрике в Москве
В результате, по предварительным данным, погиб охранник предприятия
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Стрельба на фабрике в Москве
Сотрудники полиции на месте происшествия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
По данным журналистов, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает туда сотрудников правоохранительных органов и медиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
По неподтвержденной информации, заложников удерживает директор предприятия Илья Аверьянов
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Стрельба на фабрике в Москве
Известно, что стрельба началась после спора, возникшего между хозяйствующими субъектами
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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