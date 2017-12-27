Очевидец заявил, что пытался вырвать оружие у стрелявшего на фабрике в Москве

Очевидец стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве рассказал, что пытался забрать оружие у злоумышленника.

«Я открывал замки, открываю дверь — человек передергивает затвор оружия огнестрельного. Я прикрыл дверь, отходил, он открыл дверь и первым под патроны попал тот человек, который погиб. Это не коллега мой, это охрана. Он упал, я открыл дверь, схватил его за автомат, пытался вырвать его у него, но у меня не получилось. Потом у него заклинило что-то и я убежал», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Инцидент со стрельбой произошел утром 27 декабря. Предположительно бывший владелец и директор предприятия Илья Аверьянов застрелил одного человека, по некоторым данным, ранил еще двоих. По данным полиции, он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. Оружие было изъято. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске.