Стрельба на шоколадной фабрике

Основатель кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на предприятии, в результате которой погиб как минимум один человек. Несколько часов бизнесмен удерживал заложников в стенах конторы на Иловайской улице. Причиной трагедии стала дележка предприятия. Подробности криминальной драмы — в материале портала iz.ru.

Что произошло

Сообщения о стрельбе на фабрике «Меньшевик» начали поступать в полицию около 9 часов утра среды, 27 декабря.

По данным московского управления СКР, бывший собственник фирмы, расположенной на Иловайской улице, в ходе конфликта с новыми хозяевами предприятия открыл огонь из охотничьего оружия. По данным РЕН ТВ, имя подозреваемого — Илья Аверьянов. Известно, что смертельное ранение получил охранник нового собственника «Меньшевика», 31-летний Алексей К. Предположительно, огонь велся из карабина «Сайга».

«В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании», — сообщила официальный представитель следственного подразделения Юлия Иванова около 11 часов.

Между тем забаррикадировавшийся на предприятии Аверьянов признался журналистами радиостанции BFM, что именно он открыл стрельбу, а также назвал причину своего поступка.

Со слов Аверьянова, у него по поддельным документам отобрали фабрику. «Меня разорили», — сообщил он. Среди причастных к рейдерскому захвату Аверьянов назвал фамилии и должности двух работников прокуратуры, которые якобы «следили за отъемом недвижимости».

По его словам, вооруженные люди утром ворвались на его рабочее место и «стали брать штурмом».

Он добавил, что воспитывает восьмерых детей. Эти данные подтвердил источник портала iz.ru.

Около полудня стало известно, что активные переговоры с подозреваемым проходят при участии начальника столичного главка МВД Олега Баранова. Очевидцы сообщили, что вскоре Аверьянов освободил двух человек. С предпринимателем вели беседу психологи. По другой информации, люди самостоятельно сумели выбраться с предприятия.

В то же время агентству «РИА Новости» в столичном управлении полиции опровергли данные о заложниках, но пояснили, что «информация уточняется».

После полудня полиция и Росгвардия начали зачистку территории предприятия.

Что известно о подозреваемом

шоколад_2 Фотография подозреваемого в стрельбе Ильи Аверьянова Фото: IZ.RU

Как удалось выяснить порталу iz.ru, трагической развязке предшествовал длительный и предположительно имущественный конфликт подозреваемого с новым менеджментом фабрики. Три недели назад, 7 декабря, в райотдел полиции Люблино поступил сигнал о том, что около 10 человек кавказской внешности незаконно проникли на территорию фабрики «Меньшевик» и выгнали сотрудников на улицу. Наряд, выехавший на место происшествия, обнаружил на месте судебного пристава Никиту Минаева с исполнительным листом, выданным арбитражным судом в феврале 2015 года, о взыскании около 3,3 млн рублей. Письменных обращений в ОМВД тогда от сторон не последовало.

У предпринимателя был затяжной имущественный конфликт с новыми собственниками предприятия.

По данным источника портала iz.ru, Аверьянов ранее привлекался к уголовной ответственности — он был осужден по статье о хулиганстве за расстрел из травматического пистолета мужчины. Преступление было совершено на территории того же промышленного комплекса на Иловайской улице — в стенах предприятия «Спортзнак».

Согласно данным из открытых источников, в отношении кондитерской фабрики «Меньшевик» было возбуждено исполнительное производство. Финансовые претензии в размере чуть больше 3,3 млн рублей к возглавляемой Аверьяновым фирме предъявляла компания «Денэм Холл». Гендиректор «Меньшевика» оспаривал решение, настаивая на том, что добровольно выплатил деньги. Но безуспешно.

Одновременно с этим стало известно, что в отношении фабрики было подано заявление о признании ее банкротом от имени некоего Шамсутдина Раджабова. Вопрос о банкротстве предприятия должны были рассмотреть 18 января 2018 года.

Кондитерское предприятие было основано в 1999 году. Львиную долю производства составляли конфеты.

Пятна на деловой репутации

В биографии «Меньшевика» есть судебные иски и другого рода. По данным «АиФ», претензии к фабрике в 2002 году выдвигали представители иностранного бренда леденцов «Чупа Чупс». Дело в том, что конфета «Лизун-Сосун», выпущенная «Меньшевиком» была в обертке, сходной с оберткой выпускаемых истцами конфет.

Другой аналогичный иск был подан турецкой фирмой Dandy Sakiz ve Sekerleme Sanayii A.S., посчитавшей, что упаковка жвачки фабрики под названием Life is ... Life до боли напоминает их бренд Love is.

Бывшие работники оказавшейся в центре криминальной драмы фабрики нелестно отзываются о бывшем работодателе. Одни из них охарактеризовал РЕН ТВ Аверьянова как агрессивного человека, который задерживал работникам положенные выплаты.

«Этого следовало ожидать (...) Давал просто по 2 тыс., остальное не выплачивалось. Я проработал три года. С утра он когда приходил, если что-то не получилось, он не сдерживался в выражениях, мог обругать трехэтажным по полной программе», — рассказал бывший работник в интервью телеканалу.

На сайтах по трудоустройству о фабрике и ее владельце также хватает критических отзывов. «Люди, будьте бдительны, не повторяйте чужих ошибок и не попадайте в этот лохотрон!» — так отозвался один из пользователь о предприятии.

В частности, пользователи обвиняют Аверьянова в том, что он обещал взять их на работу и выплачивать достойную зарплату, но до истечения испытательного срока увольнял их.

На момент публикации полицейским не удалось обнаружить Аверьянова на территории предприятия. Спецоперация продолжается.