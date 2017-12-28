Задержан устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор

Полиция Москвы задержала бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего 27 декабря стрельбу, в ходе которой был убит один человек. После происшествия мужчина скрылся.

Отмечается, что Аверьянов доставлен к следователям и допрашивается.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик». Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы», –– цитирует «РИА Новости» Титова.

Против Аверьянова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», по которой предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 20 лет либо пожизненное заключение. Во время стрельбы мужчина застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. Зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич сообщил, что Аверьянову грозит пожизненное заключение.

Побег экс-директора попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее портал iz.ru сообщил, что бывший сотрудник фабрики «Меньшевик» охарактеризовал экс-директора как агрессивного человека, часто задерживающего зарплату.