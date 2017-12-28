Клинцевич прокомментировал стрельбу на фабрике «Меньшевик»
Бывшему хозяину кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который 27 декабря открыл стрельбу на предприятии, грозит пожизненное заключение. Такого мнения придерживается первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Стрелку грозит пожизненное заключение. Я думаю, поймают его в ближайшее время, перспективы спрятаться нет. Быстро найдут по всевозможным контактам, связям. И месяца не пройдет, как его найдут», — рассказал сенатор «Известиям».
Клинцевич также отметил, что в случае оказания сопротивления при задержании Аверьянова могут ликвидировать.
«Я не исключаю и такую версию, что он будет сопротивляться, раз уже убил человека. Никто церемониться с ним не будет», — добавил он.
По ст. 105 УК РФ («Убийство») преступнику положено наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 20 лет либо пожизненное заключение. Во время стрельбы Аверьянов застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске.
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Бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» может грозить пожизненный срок