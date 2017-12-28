Прямой эфир
Сюжет:

Клинцевич прокомментировал стрельбу на фабрике «Меньшевик»

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшему хозяину кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который 27 декабря открыл стрельбу на предприятии, грозит пожизненное заключение. Такого мнения придерживается первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Стрелку грозит пожизненное заключение. Я думаю, поймают его в ближайшее время, перспективы спрятаться нет. Быстро найдут по всевозможным контактам, связям. И месяца не пройдет, как его найдут», — рассказал сенатор «Известиям».

Клинцевич также отметил, что в случае оказания сопротивления при задержании Аверьянова могут ликвидировать.

«Я не исключаю и такую версию, что он будет сопротивляться, раз уже убил человека. Никто церемониться с ним не будет», — добавил он.

По ст. 105 УК РФ («Убийство») преступнику положено наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 20 лет либо пожизненное заключение.  Во время стрельбы Аверьянов застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» может грозить пожизненный срок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силовиков раскритиковали за штурм «пустой» фабрики «Меньшевик»
Экс-владелец фабрики «Меньшевик» оставил карабин в шиномонтаже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017