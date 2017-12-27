Бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» может грозить пожизненный срок

Бывшему хозяину фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, устроившему стрельбу на территории предприятия, может грозить пожизненное заключение. Такие предположения сделали эксперты, опрошенные «Известиями». Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что стрелку не удастся долго скрываться. По его мнению, правоохранительные органы в этой ситуации действовали правильно.

Экс-владельцу предприятия «Меньшевик», который открыл стрельбу по судебным приставам, убил охранника фабрики и скрылся, грозит пожизненное заключение. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

— Стрелку грозит пожизненное заключение. Я думаю, поймают его в ближайшее время, перспективы спрятаться нет. Быстро найдут по всевозможным контактам, связям. И месяца не пройдет, как его найдут, — отметил сенатор.

По его словам, правоохранительные органы в данной ситуации действовали правильно.

— До конца не было известно, есть там заложники или нет. Он хозяин фабрики, он ее хорошо знал, это позволило ему максимально тихо уйти с места преступления, — считает Франц Клинцевич.

Сенатор полагает, что если во время задержания Илья Аверьянов будет сопротивляться, его могут застрелить.

— Я не исключаю и такую версию, что он будет сопротивляться, раз уже убил человека. Никто церемониться с ним не будет, — добавил он.

По ст. 105 УК РФ («Убийство») преступнику положено наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 20 лет либо пожизненное заключение. Убийством с отягчающими обстоятельствами может быть в том числе убийство, совершенное общеопасным способом. Очевидцы сообщали, что слышали серию выстрелов, а в здании в это время находились и другие люди. Также отягчающим обстоятельством может являться то, что убит человек, выполняющий служебный долг.

Выстрелы на территории кондитерской фабрики, расположенной на Иловайской улице в Московском районе Люблино, прозвучали утром 27 декабря. На место прибыло более двух десятков машин оперативных служб, территория была оцеплена. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, дежурившие в оцеплении, признавались, что информацию о том, что происходит внутри, получают из СМИ.

У зоны оцепления собралось более десятка бездомных, так как рядом с фабрикой «Меньшевик» находится городской Центр социальной адаптации «Люблино» им. Е.П. Глинки. В полустационаре центра, организованного мэрией, бездомные ночуют, получают обеды и ужины. Утром в среду некоторые постояльцы отправились по своим делам: кто в поликлинику, кто в магазин. А вернуться назад не смогли — квартал был оцеплен полицией.

— Я на улице с 11 утра. Ходил в поликлинику за справками. В центре ночую уже два месяца. Я москвич, сейчас собираю документы, чтобы получить регистрацию и работу, — сообщил «Известиям» бездомный, который представился Владимиром Медведевым.

Позже выяснилось, что бывший собственник фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу по судебным приставам, которые пришли взыскать с него долги — более 3 млн рублей. Смертельное ранение получил охранник предприятия Алексей Костиков. Аверьянов забаррикадировался в здании, а после незаметно скрылся. Изначально сообщалось о захвате заложников, позже правоохранительные органы опровергли эту информацию. Полиция изъяла карабин «Сайга».

Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Позже в Росгвардии сообщили, что стрелок владел винтовкой законно.

Илья Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно довели до банкротства, а свои действия он объяснил самообороной. Его адвокат Тимур Батиралиев заявил, что утром на «Меньшевик» пришли около десятка человек с битами. По его словам, Илья Аверьянов не был единственным стрелявшим, более того, стрельбу открыл не он.

Бывший хозяин фабрики обвинил в захвате предприятия владельца брокерской компании «Дэнем Холл» Шамсутдина Раджабова. По иску последнего в столичном арбитражном суде сейчас рассматривается дело о банкротстве фабрики. Первое заседание по делу назначено на 18 января.

В ООО «Дэнем Холл» заявили, что все обвинения Ильи Аверьянова «носят клеветнический характер и не отражают реального положения вещей».

— КФ «Меньшевик» давно не функционирует. В 2010 году после трех лет судебных тяжб и постоянных обещаний было заключено мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, однако и его ООО «КФ «Меньшевик» отказалось исполнять, — сообщили в ООО «Дэнем Холл», отметив, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

В компании утверждают, что «никакого рейдерского захвата никогда не было, имущество было передано в рамках исполнительного производства».

По открытым данным, с 2010 года фабрика выступает ответчиком по искам о задолженности на сумму примерно 160 млн рублей.

В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов подтвердили, что 27 декабря сотрудники УФССП приехали на предприятие «с целью применения мер принудительного исполнения» по производству о взыскании более 3,3 млн рублей задолженности с ООО «КФ «Меньшевик» в пользу ООО «Дэнем Холл». На фабрике в момент конфликта находились судебный пристав-исполнитель, три сотрудника группы быстрого реагирования УФССП, представитель взыскателя и двое понятых. Никто из них не пострадал.

По мнению председателя коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрия Николаева, даже если выяснится, что Аверьянов стрелял в целях самообороны, судебная практика практически исключает вероятность оправдания по ст. 105 УК РФ.

— Даже если будет доказано, что в него стреляли, а он стрелял в ответ, оправдание или условный срок практически исключены с учетом нынешней судебной практики. Если он защищался, он мог стрелять в руку или в ногу, но не убивать человека, — пояснил «Известиям» Юрий Николаев.

Для розыска Ильи Аверьянова объявлены планы «Перехват» и «Сирена».