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ФССП подтвердила исполнительные действия на фабрике «Меньшевик» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Федеральная служба судебных приставов подтвердила проведение исполнительных действий по взысканию 3,3 млн рублей на московской фабрике «Меньшевик», где утром в среду, 27 декабря, произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

«27 декабря судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП по Москве с участием представителя взыскателя и двух понятых был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения», — заявили в пресс-службе.

Стрельба на фабрике в Москве
Утром в среду, 27 декабря, стало известно о стрельбе, произошедшей в здании столичной фабрики «Меньшевик»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
Кроме того, по данным СМИ, пять человек удерживаются в заложниках в здании фабрики
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Стрельба на фабрике в Москве
В ГУВД Москвы ранее информацию о захвате заложников опровергли, но подтвердили факт стрельбы
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Стрельба на фабрике в Москве
В результате, по предварительным данным, погиб охранник предприятия
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Стрельба на фабрике в Москве
Сотрудники полиции на месте происшествия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
По данным журналистов, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает туда сотрудников правоохранительных органов и медиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Стрельба на фабрике в Москве
По неподтвержденной информации, заложников удерживает директор предприятия Илья Аверьянов
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Стрельба на фабрике в Москве
Известно, что стрельба началась после спора, возникшего между хозяйствующими субъектами
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Предположительно, бывший владелец и директор предприятия Илья Аверьянов застрелил одного человека утром 27 декабря. По информации правоохранителей, он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске

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