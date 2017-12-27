ФССП подтвердила исполнительные действия на фабрике «Меньшевик» в Москве

Федеральная служба судебных приставов подтвердила проведение исполнительных действий по взысканию 3,3 млн рублей на московской фабрике «Меньшевик», где утром в среду, 27 декабря, произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«27 декабря судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП по Москве с участием представителя взыскателя и двух понятых был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения», — заявили в пресс-службе.

Предположительно, бывший владелец и директор предприятия Илья Аверьянов застрелил одного человека утром 27 декабря. По информации правоохранителей, он покинул фабрику до того, как было выставлено оцепление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится в розыске.