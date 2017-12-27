Появилось фото устроившего стрельбу на фабрике в Москве

Фото мужчины, который устроил стрельбу в здании фабрики «Меньшевик» в Москве, появилось в распоряжении портала iz.ru.

По предварительным данным, стрельбу устроил бывший совладелец и директор предприятия Илья Аверьянов: он убил одного человека из карабина «Сайга». Также сообщалось о двух пострадавших, однако полиция не подтвердила информацию. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Сейчас полиция находится в здании фабрики, где ведет поиски злоумышленника.