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Перестрелка произошла на рынке «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге

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На рынке «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге произошла перестрелка. Об этом сообщает «Пятый канал».

По информации журналистов, участниками конфликта стали около 50 человек. По предварительным данным, причиной ссоры стал спорт из-за аренды торговой точки. 

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. 

Недовольный пассажир устроил драку в пассажирском автобусе во Владивостоке 19 декабря. Причиной инцидента стало якобы то, что сосед проигнорировал его вопрос о местоположении автобуса.

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