Перестрелка произошла на рынке «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге

На рынке «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге произошла перестрелка. Об этом сообщает «Пятый канал».

По информации журналистов, участниками конфликта стали около 50 человек. По предварительным данным, причиной ссоры стал спорт из-за аренды торговой точки.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь.

Недовольный пассажир устроил драку в пассажирском автобусе во Владивостоке 19 декабря. Причиной инцидента стало якобы то, что сосед проигнорировал его вопрос о местоположении автобуса.