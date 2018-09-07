Прямой эфир

Подмосковье вошло в топ-5 самых фестивальных регионов осени

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московскую область признали одним из самых фестивальных регионов России. Она вошла в пятерку лучших по результатам исследования, проведенного российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основе опроса туристов в соцсетях.

Подмосковье заняло четвертую строчку с фестивалем «Антоновские яблоки» и «Русская матрешка». Первое место досталось Краснодарскому краю. Далее следует Владимирская область, а потом Крым. Замыкает пятерку Тверская область, передает «Подмосковье сегодня».

В конце сентября в селе Теряево Волоколамского района Московской области пройдет «Волоколамский Творожный день». События развернутся рядом с Иосифо-Волоцким монастырем.

А в парке Победы в Москве в минувшее воскресенье, 2 сентября, состоялся 16-й московский фестиваль прессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редкую бабочку-колибри заметили в Подмосковье
День народной игрушки отметят в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017