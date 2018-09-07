Подмосковье вошло в топ-5 самых фестивальных регионов осени

Московскую область признали одним из самых фестивальных регионов России. Она вошла в пятерку лучших по результатам исследования, проведенного российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основе опроса туристов в соцсетях.

Подмосковье заняло четвертую строчку с фестивалем «Антоновские яблоки» и «Русская матрешка». Первое место досталось Краснодарскому краю. Далее следует Владимирская область, а потом Крым. Замыкает пятерку Тверская область, передает «Подмосковье сегодня».

В конце сентября в селе Теряево Волоколамского района Московской области пройдет «Волоколамский Творожный день». События развернутся рядом с Иосифо-Волоцким монастырем.

А в парке Победы в Москве в минувшее воскресенье, 2 сентября, состоялся 16-й московский фестиваль прессы.