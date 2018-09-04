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Редкую бабочку-колибри заметили в Подмосковье

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Фото: flickr.com/giansacca
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Экологи в подмосковной Шатуре заметили редкую бабочку-колибри большехоботника звездчатого. Об этом сообщили в пресс-службе областного минэкологии.

Специалисты сравнивают этих бабочек с колибри, потому что насекомые быстро машут крыльями и зависают в воздухе над цветами, когда пьют нектар. Помимо этого, по бокам у них можно увидеть кисточки, похожие на птичьи хвосты.

Как отмечает НСН, этот вид бабочек занесен в региональную Красную книгу. Бабочки-колибри могут развивать скорость полета до 50 км/ч, что позволяет им опылять до 30 цветков в минуту.

23 августа сообщалось, что бабочки-адмиралы вернулись в Москву впервые за 10 лет. По словам специалистов, это связано с увеличением количества парков и скверов в столице, а также с появлением на улицах города любимых бабочками многолетних растений и разнотравья.

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