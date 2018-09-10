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Путин пообещал разобраться с обнаруженными на выборах «шероховатостями»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Путин назвал достойными выборы в регионах России 9 сентября, однако признал, что в процессе голосования были выявлены определенные «шероховатости». Об этом глава государства заявил 10 сентября на заседании президиума Госсовета во Владивостоке.

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В целом российский лидер отметил, что избирательная кампания прошла организованно, при достаточно высокой явке и с минимальными нарушениями.

«Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться. Мы будем это делать», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

Он также обратил внимание, что проведение второго тура выборов в ряде регионов — это нормальная практика. «Уверен, что и этот этап будет завершен в ближайшее время», — заключил политик.

Выборы в единый день голосования прошли в 80 регионах Российской Федерации. 10 сентября стало известно, что в четырех регионах — Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Владимирской области — пройдет второй тур голосования, поскольку ни одному из кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Кроме того, из-за допущенных нарушений результаты голосования отменили на шести участках в четырех регионах страны.

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