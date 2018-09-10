Результаты голосования губернаторских выборов отменили на шести участках

Результаты голосования на выборах глав регионов аннулированы на шести участках в четырех регионах страны, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом она заявила 10 сентября в ходе брифинга.

«Имеется информация об отмене результатов голосования на ряде избирательных участков. В Ульяновской области — два, в Московской области — два, во Владимирской области — один, в Бурятии — один», — цитирует ТАСС председателя ЦИК.

Она также отметила, что сейчас проводится проверка на участке в Калмыкии, откуда поступила информация о возможном вбросе бюллетеней.

В целом Памфилова охарактеризовала выборы в единый день голосования как конкурентные, а некоторые результаты, по ее словам, даже удивили специалистов. «Например, в Якутске победителем на выборах мэра города стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Авксентьева. Сюрприз? Сюрприз», — отметила председатель ЦИК.

Ранее стало известно, что в Приморском и Хабаровском крае, Республике Хакасия и Владимирской области пройдет второй тур голосования на выборах губернатора, поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Выборы прошли 9 сентября в единый день голосования. Всего избирательные участки были открыты в 80 регионах страны.