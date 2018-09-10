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Воскресенский одержал победу на выборах губернатора Ивановской области

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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65,72% голосов получил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский от «Единой России» в ходе выборов главы региона в Единый день голосования. На втором месте представитель КПРФ Сергей Нациевский с 11,91%, на третьем — Дмитрий Шелякин от ЛДПР, сообщили в понедельник, 10 сентября, в региональном избиркоме.

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В Псковской области по итогам обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора Михаил Ведерников. За него отдали голоса 70,68% избирателей.

На втором месте оказался уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) с результатом 13,83% голосов. На третьем — глава регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, он получил 5,39% голосов.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, представляющий КПРФ на выборах главы региона, одержал победу с 83,55% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. На выборах в Нижегородской области победил врио главы региона Глеб Никитин. Во Владимирской области состоится второй тур, избиратели сделают выбор между действующим губернатором Светланой Орловой и кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.

Вероятность проведения второго тура сохраняется в Иркутской области и Хакасии. 

9 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы пошли в 80 регионах страны, в 25 из них выбирали губернаторов.

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