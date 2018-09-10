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Врио главы Орловской области Клычков победил на выборах губернатора

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, представляющий КПРФ на выборах главы региона, побеждает с 83,55% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Об этом сообщила зампред облизбиркома Лариса Будовская.

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«По предварительным данным, после обработки 100% протоколов врио губернатора региона Андрей Клычков набрал 83,55%, или 304801 голос избирателей», — цитирует ее ТАСС.

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин набрал 4,84% голосов, а представители партий «Родина» и «Патриоты России» Евгений Алехин и Елена Крачнакова получили 3,99% и 2,78% голосов соответственно. Андрей Куцын от ЛДПР показал результат в 2,91%.

Явка на выборах губернатора Орловской области 9 сентября составила 57,77%.

Всего по стране выборы прошли в единый день голосования в 80 регионах.

Ранее стало известно, что на выборах в Нижегородской области победил врио главы региона Глеб Никитин.

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